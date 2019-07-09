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Konyaspor, Bolu kampında ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig takımlarından Konyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu’da kamp çalışmalarına başladı.

Süper Lig takımlarından Konyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp çalışmalarına başladı.


Spor Toto Süper Lig takımlarından Konyaspor, sezon öncesi kamp çalışmaları için bugün Bolu'ya geldi. Bolu Dağı'nda bulunan bir otele yerleşen yeşil-beyazlı ekip, akşam saatlerinde ilk antrenmanına yaptı. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma, düz koşu, pas ve 5'e 2 çalışması yapıldı.


Sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Konyaspor'un renklerine bağladığı, geçtiğimiz sezon İstanbul Başakşehirspor'da forma giyen forvet oyuncusu Riad Bajic ve Gençlerbirliği'nde oynayan sol bek oyuncusu Alper Uludağ da kampa katıldı.


20 Temmuz'a kadar kamp çalışmalarını Bolu'da sürdürecek olan Konyaspor, 2 günlük iznin ardından çalışmalarına Hollanda'da da devam edecek.

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