Korona virüse yakalanan hemşireden aşı olun çağrısı

Bolu'da, aşılarını yaptırdıktan sonra korona virüse yakalanan ve hastalığı evinde atlatan hemşire, cep telefonuyla çektiği videoda aşı olun çağrısında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde hemşire olarak çalışan İsmail Hakkı Kaya, rahatsızlanmasının ardından test için gittiği hastanede korona virüs pozitif çıktı. Korona virüse yakalanmadan önce aşılarını yaptıran Kaya, tedavi sürecini evinde geçirmeye başladı. Kaya, evinde geçirdiği tedavi sürecinin 10'uncu gününde cep telefonuyla video çekerek vatandaşlara aşı olun çağrısında bulundu.

Aşı sayesinde videoyu yoğun bakımda değil evinde çekebildiğini söyleyen İsmail Hakkı Kaya, “Merhaba. Ben Hemşire İsmail Hakkı Kaya. Sizlere Covid pozitif 10'uncu günümden sesleniyorum. Çok şükür bu videoyu evimden çekebiliyorum. Yoğun bakımda oksijen desteği alarak sizlere sesleniyor da olabilirdim. Ancak bunun tek bir sebebi var o da zamanı geldiğinde aşımı olmuş olmam. Geçmişte olduğu gibi bugünümüzde de salgın hastalıklardan aşıyla korunacağız. Gelin sizler de zamanınız geldiğinde aşınızı eksiksiz bir şekilde olun. Hem kendimizin hem toplumun sağlığı için hem de çocuklarımızın geleceği için aşılarımızı olalım. Aşı olalım, sağlıklı kalalım” dedi.