Köylüler tarım araçlarının güvenli kullanımı konusunda bilgilendirildi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde trafik jandarma ekipleri tarafından köylülere, traktör ve tarım araçlarının güvenli kullanımı konusunda eğitim verdi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı, "Trafik Güvenliği Eylem Planı" projesi çerçevesinde eğitimlerine devam ediyor. Bu çerçevede Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Örencik köyünde köylüler ile bir araya geldi. Ekipler tarafından köylülere "traktör ve tarım araçlarının güvenli kullanımı" konu başlıklı trafik eğitim semineri verildi. Eğitimde, traktör ve tarım araçlarının güvenli kullanımı, ROPS demiri, sarı çakar lamba ve üçgen reflektörün önemi ve kullanılması, trafikte araç kullanırken cep telefonun kullanılmasının sakıncaları ve sürüş esnasında emniyet kemerinin kullanılmasının önemi anlatıldı.