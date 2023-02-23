Köylülerin kayak pisti tatilcilerin ilgi odağı oluyor

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Örencik Yaylası'nda köylüler tarafından oluşturulan yaklaşık 200 metre uzunluğundaki kayak pisti, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Abant Gölü Milli Parkı'na gelen vatandaşlar, burayı da ziyaret ederek karın tadını çıkarıyor.

Abant Gölü Milli Parkı'nın yakınlarındaki köylerde ikamet eden vatandaşlar, Örencik Yaylası'nda yaklaşık 200 metre uzunluğunda kayak pisti oluşturdu. Geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı sebebiyle kar kalınlığı 50 santimetrelere kadar ulaşan Örencik Yaylası'nda, köylüler kendi pistlerinde vatandaşları ağırlamaya devam ediyor. Abant Gölü Milli Parkı'na ziyaret için gelen tatilcilerin de ilgi odağı olan pist, Abant'ın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Köylülerin ekmek kapısı olan kayak pisti, vatandaşlarla dolup taşıyor.

"Çocuklar gibi kaydık"

Kayak pistini çok sevdiğini söyleyen Buse Alya Cebe, "Burada çok kar var. Kayak pistleri de çok hızlı kayıyor. Kar çok güzel, çok beğendim" dedi. Çok eğlendiklerini belirten Gizem Karasu, "Çocuklar gibi kaydık. Eskiden tahta kızaklarla kayardık. Şimdi bu şambreller var, çok iyi" diye konuştu.

Köy muhtarı İdris Balta ise, "Kızak ve şambrellere binmek isteyenler için pistleri hazırladık. Yoğun kar var. Kar kalınlığı yaklaşık 50 santimetre. Çocuklar, anne ve babaları kayarak eğleniyorlar. Onlar da mutlu biz de" şeklinde konuştu.