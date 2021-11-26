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Kuban Gold, Highway'de hizmete başladı

Highway Alışveriş Merkezi, Kuban Gold’un faaliyetine başladığını duyurdu.

Highway Alışveriş Merkezi, Kuban Gold'un faaliyetine başladığını duyurdu.


Bolu'da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan ve Avrupa'nın en büyük otoyol alışveriş merkezi olan Highway Alışveriş Merkezi, bünyesine kattığı ünlü markalarla büyümeye devam ediyor.


Altın ve pırlantadaki geniş ürün yelpazesinin yanı sıra özel günler için tasarlanan koleksiyonları ile mücevher tutkunlarının Highway'de ki değişmez adresi olmayı hedefleyen Kuban Gold, Z-106 nolu mağazada faaliyet göstermeye başladı. Kuban Gold'da açılışa özel, pırlanta tektaş yüzük modellerinde indirimli fiyatlar, baget, beştaş ve altınlarda büyük fırsatlar müşterilerini bekliyor.

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