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Kumar operasyonunda 15 kişiye 45 bin lira ceza

Bolu’da, polis ekiplerinin 2 kahvehane ve 1 iş yerine yaptıkları kumar operasyonunda 15 kişiye toplam 45 bin lira para cezası kesildi.

Bolu'da, polis ekiplerinin 2 kahvehane ve 1 iş yerine yaptıkları kumar operasyonunda 15 kişiye toplam 45 bin lira para cezası kesildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan 2 kahvehane ve 1 iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan 1 iş yeri ile Büyük Cami ve Sümer Mahallelerindeki 2 kahvehaneye operasyon düzenledi.


Operasyon kapsamında iş yeri ve kahvehanelerde kumar oynarken yakalanan 13 kişi ve kahvehane sahibi 2 kişiye toplam 45 bin lira para cezası kesildi.

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