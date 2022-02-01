Kumarhaneye çevirdikleri ofiste suçüstü yakalandılar

Bolu'da, polis ekiplerinin kumarhaneye çevrilen bir ofise ve kahvehaneye yaptıkları kumar operasyonunda 12 kişiye toplam 21 bin 828 lira para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan bir ofisin kumarhaneye çevrildiği ve bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Kumar oynandığı iddia edilen ofis ve kahvehaneye düzenlenen operasyonda 12 kişi suçüstü yakalandı. Kumar malzemelerine ve kumardan elde edildiği belirlenen paralara el konulurken şahıslara toplam 21 bin 828 lira cezası verildi.