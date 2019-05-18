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Kümes bakıcısı, ilaçlama yaparken zehirlendi

Bolu’da, kümes çiftliğinde çalışan İbrahim Çankaya (39), ilaçlama yaptığı sırada kimyasal maddeden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da, kümes çiftliğinde çalışan İbrahim Çankaya (39), ilaçlama yaptığı sırada kimyasal maddeden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Bolu'nu Yukarıçamlı köyünde bulunan kümes çiftliğinde çalışan İbrahim Çankaya (39), kümeslerde ilaçlama yaptığı sırada kullandığı kimyasal maddeden dolayı fenalaştı. Çankaya'nın durumunu gören ailesinin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, özel kıyafetler giydirerek ilk müdahalesini yaptıkları Çankaya'yı tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine götürdü. AFAD ekipleri, Çankaya'nın zehirlenmesine neden olan kimyasal madde ile ilgili çalışma yaparak, bölgeden ayrıldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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