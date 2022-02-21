İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kümesteki hayvanlarına saldıran köpeği tüfekle yaraladı

Bolu’da kümesteki tavuk ve hindilerine saldıran sokak köpeğini tüfekle yaralayan şahıs gözaltına alındı.

Bolu'da kümesteki tavuk ve hindilerine saldıran sokak köpeğini tüfekle yaralayan şahıs gözaltına alındı. Kanlar içinde kalan köpek ise hayvan hastanesine götürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Sarıcalar Mahallesi Himayeoğulları Sokak'ta yaşayan A.A. (55), kümesteki tavuk ve hindilerine sokak köpeğinin saldırdığını gördü. Kümese giden A.A., birer hindi ve tavuğun eksik olduğunu fark edince evine giderek av tüfeğini aldı. A.A., av tüfeğiyle ateş ettiği sokak köpeğini yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve HAYDİ ekipleri ile hayvan ambulansı sevk edildi. Yaralanan köpek tedavisi için hayvan ambulansına alınarak Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü. A.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.