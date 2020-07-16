Kundaklandığı iddia edilen evdeki yavru kediler son anda kurtarıldı

Bolu'da, bir apartmanın dördüncü katında V.Ö'nün boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından kundaklandığı iddia edilen evde bulunan 2 yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Gölyüzü mahallesi Karaaslan sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir apartmanında dördüncü katında V.Ö.'ye ait olan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu evde çıkan yangın söndürüldü.

Evlerinin yandığını öğrenen V.Ö. ve annesi olay yerine geldi. Oğlunun evi yanan anne sinir krizleri geçirerek bayıldı. Oğlu tarafından güçlükle sakinleştirilen anne olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak tedavi edildi.

Kediler son anda kurtarıldı

İtfaiye ekiplerinin yanan evde soğutma işlemi yaptığı sırada V.Ö., evde yavru kedilerin olduğunu söyledi. Eve giren ekipler dumanların arasından ‘Bulut' ve ‘Pamuk' isimli yavru kedileri kurtararak V.Ö.'ye teslim etti. Kedilerini kucağına alan V.Ö. ik kediye de su içirerek sakinleşmelerini sağladı.

Eşi yaktı iddiası

V.Ö.'ye ait evi boşanma aşamasında olduğu eşinin yaktığı iddiası üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Evi yaktığı iddia edilen kadının yaşadığı eve giden ekipler şahsı göz altına aldı. Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.