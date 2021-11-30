Kuvvetli rüzgar minareyi devirdi, çatıları uçurdu

Bolu'da, etkili olan kuvvetli rüzgar sebebiyle köy camisinin minaresi yıkılırken, evlerin çatıları uçtu.

Edinilen bilgiye göre, Bolu kent merkezi ve ilçelerinde dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Bolu'nun Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesine bağlı Çağşak köyünde dün akşam etkisini artıran rüzgar sebebiyle Acemler mahallesindeki caminin minaresi yıkıldı. Caminin önündeki alana düşen ve caminin bitişiğindeki imamın evine zarar veren minarenin düştüğü sırada vatandaşların evlerinde olmaması olası faciayı önledi. Köylülerin büyük korku yaşadığı olayın ardından minarenin zarar verdiği yerlerde tadilat çalışması başlatıldı.

Köy sakinlerinden Sabahattin Kolburan, “Dün 19.00'a gelmeden olmuş. 2 gündür çok şiddetli fırtına oldu. Bugün 3'üncü gün. Muhtar, “Minare göçmüş. Gel bakalım” dedi. Lojmanın üzerine de zarar vermişti. Biz kiremitlerini tamir ettik. Çok şiddetliydi. Benim evimin üzerini de atar diye korktum ama bir şey olmadı. Komşunun kümesinin üzerini, muhtarın evinin üzerini atmış. Ağır hasarımız yok” dedi.

Çatılar uçtu

Köyde yaşayan Mehmet Öztürk'e ait evin yanında bulunan kümesin çatısı şiddetli rüzgara dayanamayarak uçtu. Ailesiyle birlikte hasar gören kümesi onarmaya çalışan Öztürk, “Çok şiddetliydi. Evleri salladı. Köydeki evimizde de zarar var ama ona daha bakamadık” şeklinde konuştu.