İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lastiğe çarpan otomobil tarlaya uçtu: 7 yaralı

Bolu’nun Gerede ilçesinde yol üzerindeki lastiğe çarpan otomobilin tarlaya uçması üzerine 7 kişi yaralandı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde yol üzerindeki lastiğe çarpan otomobilin tarlaya uçması üzerine 7 kişi yaralandı.


Kaza, Gerede ilçesi D-750 karayolu Yakaboyu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Ömer Ilgaz (62) yönetimindeki 38 ADR 795 plakalı otomobil yol üzerinde bulunan lastik parçasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki boş tarlaya uçtu.


Kazada, araç sürücüsü Ömer Ilgaz ve Melike Ilgaz (15) ile Seyfi (46), Zübeyde (29), Engiz Deniz (8), Ömür Ediz (4) ve Defne Kanböre (1) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından Gerede Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.