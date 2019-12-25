İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lise önlerinde uyuşturucuya karşı uygulama yapıldı

Bolu’da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelindeki lise önlerinde, uyuşturucu kullanımı ve ticaretine yönelik uygulama yapıldı.

Bolu'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelindeki lise önlerinde, uyuşturucu kullanımı ve ticaretine yönelik uygulama yapıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ders arasında Bolu genelindeki liselerinde önlerinde uyuşturucu kullanımı ve ticaretine karşı uygulama yaptı. Gerçekleşen uygulamada okulların önündeki şüpheli şahıslar durdurularak üzerleri arandı ve Genel Bilgi Taramaları (GBT) yapıldı. Aynı zamanda dersten çıkan öğrenciler, okul önlerindeki uyuşturucu satıcılarına karşı uyarıldı. Yapılan aramalarda da suç unsuruna rastlanmadı.


Polis ekipleri vatandaşları da uyararak, okul önlerinde gördükleri şüpheli şahısları kendilerine bildirmelerini istediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.