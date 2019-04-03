Liseli gençler bilin fuarında hünerlerini sergiledi

Bolu'da, eğitim gören lise öğrencileri Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli bilim fuarında hünerlerini sergilediler.

Bolu Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 110 öğrenci, hazırladıkları 22 projeyi Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli bilim fuarında tanıttı. Ekonomik, sağlık ve kamu yararına kullanılabilecek birbirinden ilginç çalışmaların yer aldığı fuarda, 12. Sınıf öğrencisi Bedirhan Tunç'un trafik kazalarını önlemek amacıyla engelleri sensörler yardımıyla farkederek kendi yolunu bulan araç ile 10. Sınıf öğrencisi Kubilay Top'un zemine döşenen sistemle basıncı enerjiye dönüştüren bina projesi büyük ilgi gördü.

Engelleri algılayarak kazayı önleyen araçla ilgili konuşan Bedirhan Tunç, “Amacının günlük hayatta arabaların çarpışmasını engellemek. Sürücülerin otomatik pilota aldığı araçlar sensörlerle karşısındaki arabanın engelini algılıyor. Bu engeli bir şekilde aşarak kendi yolunu izliyor. Bu sayede hayatımızdaki kaza riskini azaltıyor” dedi.

İçinde hareket edenlerin ortaya çıkardığı basıncı elektrik enerjisine çeviren bina projesini yapan Kubilay Kop ise, “Amacımız mekanik enerjiyi elektrik enerjisini çeviren bir özelliği kullanarak devlet hazinesine ve ev bütçesine katkı sağlamak. Bunu bir maket üzerinde gösterdik” şeklinde konuştu.