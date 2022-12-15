İhlas Haber Ajansı

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Lokantalarda artan yemekleri hayvanlar için topluyor

Bolu’da Hızırfakı Mahallesi’nin muhtarı Ali Gürel, her gün sokak hayvanları için lokantalara giderek artan yemekleri topluyor.

Bolu'da Hızırfakı Mahallesi'nin muhtarı Ali Gürel, her gün sokak hayvanları için lokantalara giderek artan yemekleri topluyor.


Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Hızırfakı Mahallesi'nin muhtarı Ali Gürel, lokantalardan artan yemek ve ekmekleri sokak hayvanları için topluyor. Topladığı yemekleri her gün aynı saatte hayvanlara veren Gürel, "Her gün bunu yapıyorum. Lokantaları geziyorum, artan yemek ve ekmekleri topluyorum. Aldığım yemekleri hayvanlara vererek, soğuk kış günlerinde aç kalmalarını önlemeye çalışıyorum. Bunu kendime görev edindim. Mutluyum, onlar da beni görünce mutlu oluyor" dedi.

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