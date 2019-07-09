İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatyapsor, ilk hazırlık maçından galip ayrıldı

Süper Lig takımı Malatyaspor ilk hazırlık maçında NK Celik Zenika karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı.


Yeni sezon kamp çalışmalarını Bolu'da sürdüren Spor Toto Süper Lig takımı Malatyaspor, Bosna Hersek Premier Lig temsilcisi NK Celik Zenika ile hazırlık maçı yaptı.


Bolu Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelin sahasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı. Karşılaşmanın 55'inci dakikasında Eren Tozlu'nun golüyle Malatyaspor 1-0 öne geçti.


Hazırlık maçı Malatyaspor'un 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.