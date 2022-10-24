Mantar toplarken kalp krizi geçiren vatandaş ölü bulundu

Bolu'da mantar toplamak için gittiği ormanda ailesinin haber alamadığı vatandaş, jandarma ekipleri tarafından ölü bulundu.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Dereceören köyü Akçaalan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrettin Yılmaz (68) isimli vatandaş mantar toplamak için Abant Tabiat Parkı çevresinde bulunan ormanlık alana gitti. Eve geri dönmeyen Yılmaz'a ulaşamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yılmaz'ın mantar toplamak için gittiği bölgede arama çalışması başlattı.

Yapılan aramalarda Hayrettin Yılmaz Akaçaalan mevkiinde ormanlık alanda hareketsiz halde yatarken bulundu. Olay yerine istenilen sağlık ekiplerinin incelemesinde kalp krizi geçirdiği belirlenen Hayrettin Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.