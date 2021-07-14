Mario Balotelli: “Türkiye'den ilk defa bir teklife bakmayı kabul ettim”

Adana Demirspor'un yıldız futbolcusu Mario Balotelli, Türkiye'den ilk defa bir teklife baktığını ifade ederken Fenerbahçe maçıyla ilgili sadece Mesut Özil'in oynadığını bildiğini ifade etti. Balotelli ayrıca eskiden de birlikte oynadığı Belhanda ile ilgili, “Çok gol atamazsam Belhanda'nın suçu” diye konuştu.

Mario Balotelli, Adana Demirspor'un Bolu kampına gelerek çalışmalara başladı. Mavi-lacivertli ekipte akşam antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan yıldız oyuncu, sürecin iyi gittiğini ve o yüzden burada olduğunu söyleyerek, “Gerçekten çok mutluyum burada olduğum için Benim öncelikli hedefim Dünya Kupası olduğu için burada kendimi göstermek ve orada ülkemi temsil etmek istiyorum. Başkan çok eğlenceli bir insan gerçekten çok sevdim kendisini. Başkanımız gerçekten çok açık ve net bir insan. Ben de menajerim de böyle biri, öyle olunca da konuştuk ve çok kısa sürede sonuca ulaştırdık” dedi.

İtalyan futbolcu Balotelli, transferi ile ilgili ise, “Açıkça söylemek gerekirse ilk defa bir teklife bakmayı kabul ettim Türkiye'den” ifadelerini kullandı.

“İtalya şuan elde ettiği başarının farkında değil”

İtalya Milli Takımı'nın performansına değinen Balotelli, “Takımımızda aslında süper yıldızlar yok ama çok iyi bir hava oluşturdular. Şu an için elde ettikleri başarının farkında değiller. Yıllar geçtikçe ne kadar büyük bir başarı elde ettiklerinin farkına varacaklar” diye konuştu.

“Sadece Mesut Özil'in oynadığını biliyorum”

Fenerbahçe maçıyla ilgili ise Balotelli, “Daha yeni geldim, antrenmana bile çıkmadım. Fenerbahçe ile ilgili; sadece Mesut Özil'in oynadığını biliyorum” açıklamasında bulundu.

“Çok gol atamazsam Belhanda'nın suçu”

Yıldız oyuncu takım arkadaşı Belhanda ile ilgiliyse, “Belhanda gerçekten çok iyi bir futbolcu. Çok gol atamazsam onun suçudur. Bu şaka tabii ki. Kendisi gerçekten çok iyi bir futbolcu. Umarım iyi şeyler başarırız beraber” dedi.