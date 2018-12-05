Marketin camını kırarak içeri giren hırsız suçüstü yakalandı

Bolu'da, alkol çalmak için bir marketin camını kırarak içeri giren hırsız polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Hırsızlık anı marketin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Karaçayır Mahallesi Fuar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.G. (40) isimli şahıs gece saatlerinde alkol çalmak için Karaçayır Mahallesi'nde bulunan bir marketin camını kırarak içeri girdi. İ.G.'nin markete girmesinin ardından aktif hale gelen alarm sistemi polisi harekete geçirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, alarmı çalan markete gelerek içeride arama yaptı. Yapılan arama sırasında, İ.G.'nin çaldığı alkollerle birlikte market içerisinde dolaştığını gören ekipler, şahsı gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen İ.G., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

İ.G.'nin hırsızlık yapmak için geldiği marketin camını taşla kırdıktan sonra içeri girdiği ve önce kasalarda para olup olmadığını kontrol ettikten sonra alkol reyonundan içki şişelerini toplaması iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.