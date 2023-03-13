Mart ayında kar sürprizi

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, mart ayında etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Tabiat parkına gelen tatilciler, yürüyüş yaparak karın tadını çıkardı.

Dört mevsim bir başka güzelliğe bürünen Gölcük Tabiat Parkı'nda mart ayında kar yağışı etkili oldu. Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan, çevresi çam ağaçlarıyla kaplı tabiat parkında yeşille beyazın birlikteliği görsel şölen oluşturdu. Yıl boyunca tatilcilerin ilgi odağı olan tabiat parkına gelen ziyaretçiler, mart ayında gördükleri kar manzarası eşliğinde göl çevresinde yürüyüş yaparak, doğayla iç içe zaman geçirdi. Fotoğraf tutkunlarının özellikle kış mevsimlerinde vazgeçilmezlerinden birisi olan Gölcük Tabiat Parkı'na gelen tatilciler, karlı havada keyifli anlar yaşadı.

"Kar bizim için de sürpriz oldu"

İstanbul'dan Gölcük Tabiat Parkı'na gelen tatilcilerden Mehmet Kuruoğlu, "Kar bizim için de sürpriz oldu. Kara bastığımızda çıkan sesi özlemişiz. İstanbul'dan kaplıcalara gelmiştik. Dün gece kar yağışını gördük. Sürpriz oldu ve güzel oldu" dedi.