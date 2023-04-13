Mehmet Çeker: "Avrupa'nın sırtını yere getireceğiz"

Milli Güreşçi Mehmet Çeker, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda şampiyon olmak istediklerini söyleyerek, "Avrupa'nın sırtını yere getireceğiz. Avrupa'yı fethedeceğiz" dedi.

Güreş Milli Takımı, 17-23 Nisan tarihlerinde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenecek Avrupa Güreş Şampiyonası için son hazırlıklarını Bolu'nun Aladağ mevkiinde bulunan kamp merkezinde devam ettiriyor. Kampa katılan 10 milli güreşçi, Avrupa Şampiyonası'na Teknik Direktör Erdoğan Karaali öncülüğünde son antrenmanlarını yapıyor. Milli güreşçi Mehmet Çeker, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, Avrupa'yı fethedeceklerini ifade etti.

"İnşallah şampiyon olacağız"

Güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade eden Çeker, "Hedefimiz şampiyonluk hem takım halinde hem bireysel olarak şampiyonluk istiyoruz. Güzel bir kamp dönemi geçirdik. Son yüklenme antrenmanımızda gerçekleştiriyoruz. Hakkımızda hayırlısı. İnşallah şampiyon olacağız" dedi.

"Avrupa'nın sırtını yere getireceğiz"

Hem bireysel hem de takım halinde şampiyonluk istediklerini dile getiren Mehmet Çeker, "Çok yoğun bir antrenman dönemi geçirdik. Bolu Aladağ'dayız rakımı yüksek. Güzel form tuttuk. Hazırız. Hedeflerimiz kürsünün en üst basamağı şampiyonluk. Hem bireysel olarak hem de takım halinde şampiyonluğu istiyoruz. Avrupa'nın sırtını yere getireceğiz. Avrupa'yı fethedeceğiz" diye konuştu.