Mengen Belediyesi'nin ahşap atölyesine gece yarısı kaçakçılık baskını

Bolu'nun Mengen ilçesinde belediyeye ait ahşap atölyesinde kaçak ağaç kullanımı yapıldığı ihbarı üzerine gece yarısı olay yerine giden orman müdürlüğü ekipleri incelemede herhangi bir usulsüzlükle karşılaşmadı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Mengen ilçesinde belediyeye ait olan ahşap atölyesinde kaçakçılık yapıldığı ve kaçak ağaç kullanılmadığı ihbarı üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri dün gece saatlerinde olay yerine baskın yaptı. Orman Müdürlüğü ekiplerinin gece saatlerinde belediyeye ait ahşap atölyesine baskın yaptığını duyan Belediye Başkanı Turhan Bulut da olay yerine geldi.

Ekiplere tepki gösteren Bulut'un, “Neden gece yarısı belediyeye ait bir kuruma baskın yapıyorsunuz?” sorusuna yetkililer 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yoğun ihbar geldiği şeklinde cevap verdi. Başkan Bulut'un tepkilerinin ardından ekipler ahşap atölyesinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde herhangi bir kaçak ürün bulunamadı.

Yaşanan olayın ardından Belediye Başkanı Turhan Bulut, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarı yapan kişinin ve konunun araştırılması için başvuru yaptı.