Mengen'de yaban hayvanları yemlendi

Bolu'nun Mengen İlçesi'nde, zorlu kış şartlarında yiyecek bulamayacağı düşünülen yaban hayvanları için ormanlık alanlara yem ve saman bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü ekipleri, Mengen ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle yiyecek bulamayacağı düşünülen yaban hayvanları için ormanlık alanlarda yemleme çalışması yaptı.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığının yaklaşık 1 metreyi bulduğu alanlara gelen ekipler, yaban hayvanlarının geçiş noktalarına 175 kilogram besi yemi ve yulaf samanı bırakıldı.

Yapılan çalışmaya, Mengen Kaymakamı, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Tarım Müdürü de destek verdi.