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Meral Akşener'e pankartlı protesto: "Sana yazıklar olsun"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Bolu’da yapacağı miting için asılan "Meral Hanım Bolu’ya hoş geldiniz" yazılı pankartın üzerine, "Şehit Fırat’ın PKK’lı katillerine burs veren Seyithan İzsiz’i hangi yüzle aday yaptın.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bolu'da yapacağı miting için asılan "Meral Hanım Bolu'ya hoş geldiniz" yazılı pankartın üzerine, "Şehit Fırat'ın PKK'lı katillerine burs veren Seyithan İzsiz'i hangi yüzle aday yaptın. İP Müdiresi sana yazıklar olsun" pankartı asıldı.


İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bolu'da vatandaşlarla bir araya geldi. Meral Akşener'in otobüsle geçeceği güzergahta bulunan "Meral Hanım Bolu'ya hoş geldiniz" pankartının üzerine, "Şehit Fırat'ın PKK'lı katillerine burs veren Seyithan İzsiz'i hangi yüzle aday yaptın. İP Müdiresi sana yazıklar olsun" yazılı pankart Kalıcı Konutlar Mahallesinde bulunan üst geçide asıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener seçim otobüsüyle güzergahtan geçtiği anda pankart fark edildi. Daha sonrasında ise pankart bulunduğu yerden kaldırıldı.

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