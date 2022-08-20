MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'dan 6'lı masanın adayı açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili olarak, “Onların adayı Kandil'de onaylanacak. Bunu unutmayın. Kandil'in onaylamadığını aday yapmayacaklar” dedi.

Bolu'da, Milliyetçi Hareket Partisi'nin “Adım adım 2023, ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma” toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya MHP Ankara Milletvekili, Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, MHP Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi Abdullah Bahadır Alperen, MHP Merkez Disiplin Kurulu üyesi Özmen Alp Giray Erdemir ile partililer katıldı.

“Onların adayı Kandil'de onaylanacak”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, konuşmasında 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili konuştu. Yıldırım, adayın Kandil'de onaylanacağını belirterek, “Darbenin başarılı olması için dua edip kendilerine bir şey düşer mi diye bekleyenler 6'lı masada beraberler. Dışarıdaki HDP'nin genel başkanı. Onların adayı Kandil'de onaylanacak. Bunu unutmayın. Kandil'in onaylamadığını aday yapmayacaklar. Ellerine fırsat geçerse ilk işleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun deyişiyle Türkiye'yi yeniden inşa etmek. Türkiye'nin neyini inşa edeceksiniz. Bunun anlamı yerel yönetimlere özerklik. En tehlikeli laf. Özerklik vermenin arkasından bağımsızlık gelir. Kantonlar ilan edilir. Bu kadar tavizin ve ilişkinin sonucu buraya geldi. Türkiye'nin durumu bu” dedi.

“Duygusal davranmayın”

Yıldırım, 2023 seçimlerinin önemli olduğunu vurgulayarak, “Bizim cumhurbaşkanı adayımız belli. Bir de zillet ittifakının adayı çıkacak o da Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bir tercih yapacağız. Şuanda üçüncü bir tercih hakkımız yok. Bu tercihi yaparken duygularımızı bir kenara atmamız lazım. Duygusal davranmayın. Bu ülkenin en önemli seçimi 2023 seçimidir. 15 Temmuz'u hep beraber yaşadık. Allah bir daha göstermesin. Bizim sizden tercihte bulunurken isteğimiz Cumhurbaşkanımız ve adayımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek istiyoruz. Dua ve oy istiyoruz. Birinci turda açık ara seçtirmenizi istiyoruz” ifadelerini kullandı.