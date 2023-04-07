Minikler Hayat Bilgisi dersini Bolu Belediyesi'nde işledi

Bolu'da 3. sınıf öğrencileri, Hayat Bilgisi dersinde yer alan "Yerel Yönetimler" konusunu Bolu Belediyesi'nde işledi. Belediye Başkanı Tanju Özcan, meclis salonunda miniklerden gelen soruları yanıtladı.

Hayat Bilgisi dersi müfredatında yer alan Yerel Yönetimler konusunu işleyen Bolu Sakarya İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı ziyaret etti. Minik öğrencileri kapıda karşılayan Başkan Özcan, öğrencilerin kendisine yönelttiği soruları yanıtladı. Miniklerin sevimli halleri ve ilginç soruları karşısında meclis salonunda zaman zaman renkli anlar yaşandı. Meclis salonunun ardından Başkan Özcan'ın çalışmalarını yürüttüğü makam odasını da görmek isteyen minik öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde belediyenin 6. katında misafir edildi.