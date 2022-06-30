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MKE Ankaragücü, yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor

Süper Lig’in yeni takımlarından MKE Ankaragücü, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını Bolu’da günde çift antrenmanla sürdürüyor.

Süper Lig'in yeni takımlarından MKE Ankaragücü, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını Bolu'da günde çift antrenmanla sürdürüyor.


Geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Ankaragücü, yeni sezon hazıklıklarını Bolu'da sürdürüyor. Bolu Dağı mevkiinde bulunan bir otelde Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde günde çift antrenman yapan sarı-lacivertli ekip, sabah antrenmanında düz koşu, pas ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

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