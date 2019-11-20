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Mobil yıkama aracı hizmete başladı

Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün geçtiğimiz ay araç filosuna kattığı ‘Mobil Yıkama Aracı’ hizmete başladı.

Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün geçtiğimiz ay araç filosuna kattığı ‘Mobil Yıkama Aracı' hizmete başladı.


Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün araç filosuna kattığı ‘Mobil Yıkama Aracı', duvar yazılarının temizlenmesi, afişlerin sökülmesi, Kökez çeşmelerinin yıkanması, otobüs duraklarının temizlenmesi ve çöp noktalarında oluşan ağır ve katmanlaşmış kirliliklerin temizlenmesi için kullanılıyor. Alt geçitlerdeki yazılar, duvarlardaki yazılar, Kökez çeşmelerinde oluşan katmanlaşmış yosun ve kirlilik tabakaları, yeraltı çöp konteynerleri ve etrafı ve çöp biriktirme noktalarında oluşan katmanlaşmış kirler yüksek basınç ve gerektiğinde özel ince kumla gerçekleştirilen kumlama tekniği ile temizleniyor.

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