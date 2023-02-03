Mudurnu'da 7 asırdır sürdürülen gelenek

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 7 asırdır her cuma yapılan esnaf duası geleneği, bu hafta da devam ettirildi. Esnafın duasına vatandaşlar da eşlik etti.

Mudurnu ilçesinde yaşatılan ahilik geleneğinde, esnaf hayırlı, bereketli kazanç ve sağlık için dua ediyor. Geleneğe göre, ayakta çalışan esnafın oturarak, oturarak çalışanların ise ayakta yaptığı duaya ilçe sakinleri ve yerli turistler de eşlik etti.

Geleneği yaşatmaya çalıştıklarını söyleyen İlçe Müftüsü Mustafa Yeşilorman, "Esnaf duası sonra bir arada buluşuyoruz, birbirimizi görüyoruz, hemhal oluyoruz. Müslümanların buluşma günü, bayramı diyoruz. Rabbim cumanın feyzinden, bereketinden müstefid olmayı bizlere ihsan eylesin" dedi.

Büşra Eda Nur ise "Mudurnu'da tarihin gerçek yüzü yaşanıyor. Mudurnu tarihin iç yüzünü yansıtan ve hala geleneklerini devam ettiren bir ilçe. 7 asırdır bu dua ile inanılmaz bir tarihi yaşatıyor olması muhteşem" diye konuştu.

İstanbul'da yaşayan turist rehberi Süreyya Suna da, duaya eşlik eden vatandaşlar arasında yer aldı. Mudurnu'ya mutlaka gelinmesi gerektiğini ifade eden Suna, "Ahilik geleneğini herkesin bilmesi gerekir. Kanuni Sultan Süleyman Cami, Yıldırım Bayezid Cami, hamamı gez gez bitmiyor Mudurnu. Biz ortalama 500 kişiyle her hafta Mudurnu'yu geziyoruz. Cuma günü bu duaya katılmak için koşa koşa geliyoruz. Herkese tavsiye ediyorum. Mutlaka buraya gelmeliler, buranın hikayesini dinlemeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.