Mudurnu'da aç kalan kurtlar köye indi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde havaların eksi derecelere düşmesinden dolayı dağlarda aç kalan kurtlar köylere inmeye başladı.

Mudurnu ilçesine bağlı Kurtlar köyünde dağlarda aç kalan kurtların köye inme anları görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, hava sıcaklığının eksi derecelerde seyretmesinden dolayı dağlarda yiyecek bulamayan kurtlar köye indi. Köy muhtarı Mehmet Eryılmaz, tarlasını sürerken kurtla karşılaşınca şaşkınlığa uğradı. Traktör sesini duyan kurt ormana kaçtı. Akşam saatlerinde kurtların köylere inmeye başladığını söyleyen Eryılmaz, koyun sürülerine geçmiş yıllarda daldıklarını birkaç tane koyunu da telef ettiklerini ifade etti. Eryılmaz, “Soğukların başlamasıyla dağlarda yalnız kalan kurtlar, köy çevresine inmeye başladılar. Geçen yılda ayıların da köy çevresinde gezdiğini gördük” dedi.