Mudurnu'da çiğdemler görsel şölen sunuyor

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde hava sıcaklığının artmasıyla birlikte yüksek rakımlı alanlarda rengarenk çiçek açan çiğdemler görsel şölen sunuyor.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde hava sıcaklığının artmasıyla birlikte yüksek rakımlı alanlarda rengarenk çiçek açan çiğdemler görsel şölen sunuyor.
Mudurnu'da yer alan 900 rakımlı Tımaraktaş tepesi baharın müjdecisi çiğdemlere ev sahipliği yapıyor. Hava sıcaklığının artmasıyla beraber çiğdemler rengarenk çiçek açtı. Baharın müjdecisi çiğdemler, sarı ve beyaz renkleriyle görsel şölen sundu.