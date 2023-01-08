Mudurnu'da doğalgaz heyecanı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde doğalgaz bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Firma yetkilisi, vatandaşların merak ettiği soruları yanıtladı.

Mudurnu'da hayata geçirilmesi planlanan doğalgaz projesi ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Mudurnu Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların merak ettiği sorular cevap buldu. Doğalgaz firmasının yetkili makine mühendisi Mehmet Tazegüney'in katıldığı toplantıda, vatandaşlara detaylı bilgilendirme yapıldı.

"Akıllarında bir sürü soru var"

Açıklamalarda bulunan Mehmet Tazegüney, "Mudurnu halkından gelen soruları yanıtlamaya çalışacağız. Çünkü gaz buraya yeni geliyor. Onların da akıllarında bir sürü soru oluyor. Doğalgaz güvenilir midir? Kömüre göre nasıldır? Bunların faydalarını, artılarını anlatmaya çalışacağız. Bolu şubemiz 2015 yılından beri Bolu merkezde zaten görevine devam etmekte. Bunun haricinde Yeniçağa, Dörtdivan, Yığılca ve son olarak Mengen'de faaliyet göstermeye başladık. Mengen ofisimizi daha yeni açtık. Mudurnu'ya da bir tane ofis açmayı planlamaktayız" dedi.

"Ekiplerin verdiği bilgi, 2023 yılında Mudurnu'ya gaz verileceği yönünde"

Altyapı ekipleriyle sık sık görüştüklerini ifade eden Tazegüney, "Onların verdiği bilgi, 2023 yılında Mudurnu'ya gaz verileceği yönünde. Biz de buraya geldik. Kendimizi anlatacağız, doğruları anlatmaya çalışacağız. İnsanların tereddütleri varsa bunları cevaplandırmaya çalışacağız. İnşallah herkes için hayırlısı olur. Bol gazlı bir Mudurnu olur. Ne yazık ki bazı ilçelerde kömürden kaynaklı hava kirlilikleri, bunun neden olduğu hastalıklar, astımlar, KOAH gibi rahatsızlıklar artmış durumda" diye konuştu.