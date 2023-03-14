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Mudurnu'da istiklal şairi anıldı

Mudurnu’da İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Mudurnu'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.


Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu programa Mudurnu Kaymakamı Fatih Çevik, Mudurnu Cumhuriyet Başsavcısı Cem Yılmaz, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Ali Kaydu, Belediye Başkan Vekili Atakan Türker, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende öğrenciler şiirler okudu. Öğrencilerin gösterileri de ilgi gördü. Program sonunda Kaymakam Çevik, öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.

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