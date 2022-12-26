İhlas Haber Ajansı

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Mudurnu'da korkutan baca yangını

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde 2 katlı evin bacasında çıkan yangın korkuttu.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 2 katlı evin bacasında çıkan yangın korkuttu.


Yangın, saat 17.30 sıralarında Mudurnu ilçesi Seyrancık Mahallesi'nde Muhittin Ayaz'a ait 2 katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin baca kısmında yangın çıktı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangın neticesinde 2 katlı evin bacasında küçük çaplı hasar meydana geldi.

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