Mudurnu'da ORKÖY projeleri tamamlandı

2023 Yılı ORKÖY faaliyetleri çerçevesinde Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı 4 köyde 17 ailenin evlerinin dış cephesi mantolanarak teslim edildi. Ayrıca proje çerçevesinde ilk etapta 80 bin TL hibe olmak üzere 400 bin TL ödeme vatandaşlara yapıldı.

2023 Yılı ORKÖY faaliyetleri çerçevesinde Mudurnu ilçesine bağlı Yeniceşeyhler, Hacımusalar, Samsaçavuş ve Güveytepe köylerinde dış cephe mantolama projesinde sona gelindi. Projeye dahil olan köylerde 17 ailenin evleri mantolama yapılarak teslim edildi. İlk etapta 80 bin TL hibe olmak üzere 400 bin TL ödeme vatandaşlara yapıldı. Projeden memnuniyetini dile getiren vatandaşlar mantolamadan sonra kalorifer ve GES projesine de talip olduklarını dile getirdi.

Mudurnu Orman İşletme Müdürü Mehmet Bozkurt ''Orman köylülerimize desteğimiz artarak devam edecek, Orman köylüsünün kendi köyünde daha iyi şartlarda hayatını sürdürmesi ve şehirlere göçün önlenmesi için vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veren projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz'' dedi.