Mudurnu'da sis manzarası

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde sabah saatlerinde sis etkili oldu.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Yüksek rakımdan görüntülenen ilçede sis dolayısıyla güzel görüntüler oluştu.
Mudurnu'da sabah saatlerinde sis sebebiyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. İlçe merkezine çöken sis bulutları sürücülere zaman zaman zor anlar yaşattı. Aynalıkaya mevkiinden ilçe merkezi görüntülendi. Mudurnu'yu yüksek rakımdan tamamen gören Aynalıkaya'dan kayda alınan sis, güzel görüntüler oluşturdu.