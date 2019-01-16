Mudurnu'daki şato tipi evlerin yapımına devam izni çıktı

Bolu'nun Mudurnu İlçesi'nde 2011 yılında yapımına başlanan ve yalnızca Arap müşterilere satılan şato tipi evleri projesinin, İstanbul Ticaret Mahkemesi İflas Müdürlüğü'nden alınan izinle yapım ve satış işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Bolu'nun ‘Sakin Şehir' unvanına sahip Mudurnu İlçesi'nde 2011 yılında Burj Al Babas projesiyle yapımına başlanan şato tipi evlerin yapımı, ekonomik nedenlerden dolayı durdu. Mudurnu'da 750 bin metrekare arazi üzerinde 200 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen Burj Al Babas adlı projenin sahibi şirket için mahkeme iflas kararı verdi. Geçen Haziran ayında İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak konkordato talebinde bulunan Sarot Group bünyesindeki Burj Al Babas Termal Turizm Pazarlama İnşaat Taahhüt Limited Şirketi'ne 3 ay süre veridi. 9 Kasım 2018 günü yapılan duruşmada komiser heyetinin gönderdiği raporu dikkate alan mahkeme heyeti, konkordatonun başarıya ulaşma şansı olmadığını belirterek şirket hakkında iflas kararı verdi. Kararın ardından proje durduruldu.

İnşaat ve satış izni verildi

Şirket sahibi Mehmet Emin Yerdelen verilen kararla ilgili İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolu ile temyiz başvurusunda bulunduklarını belirterek, “İlgili İflas Müdürlüğü'nden projelerin inşaat maliyetlerinin tamamlanıp, hak sahiplerine teslimi için talepte bulunduk. Talebimiz üzerine, denetimli olarak şirket ticari faaliyetleri için icra iflas kanunları nezdinde izin verildi. Şirketlerimiz şu an denetimli olarak inşaat ve satış işlemlerine devam ediyor” dedi.