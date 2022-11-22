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Mudurnu'ya İslamiyet'i benimseten zat: Karaaslan Veli Hazretleri

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde İslamiyet’i benimsetmiş biri olarak tanınan Karaaslan Veli Hazretleri’nin mezarı, her yıl ziyaretçi akınına uğruyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde İslamiyet'i benimsetmiş biri olarak tanınan Karaaslan Veli Hazretleri'nin mezarı, her yıl ziyaretçi akınına uğruyor.


Mudurnu'nun doğu istikametinde kendi adıyla anılan tepede mezarı bulunan Karaaslan Veli Hazretleri, halka İslamiyet'i benimsetmiş biri olarak tanınıyor. Her yıl ağustos ayının ilk haftasında Karaaslan Veli Hazretleri'nin mezarı başında anma programı düzenleniyor. Her yıl ziyaretçi akınına uğrayan tepede geleneksel olarak Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okutulmasının ardında yemek ikramında bulunuluyor.

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