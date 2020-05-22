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Müşterileri azalan berberler eski bayramlarını arıyor

Bolu’da, bayrama günler kala işlerin daha yoğun geçmesini bekleyen berberler umduklarını bulamadı.

Bolu'da, bayrama günler kala işlerin daha yoğun geçmesini bekleyen berberler umduklarını bulamadı. Berber Eyüp Çetin, “Bayramdan daha umutluyduk. Kapattığımız dönemi, bir nebze de olsa düzeltebiliriz diye düşünüyorduk ama böyle olmadı” dedi.


Korona virüs tedbirleri nedeni ile 19 Mart tarihinde kapanan berberler, 50 günlük aranın ardından 11 Mayıs tarihinde müşterilerine kapılarını açtı. Bolu'da ilk hafta yoğunluk yaşanırken, bayrama günler kala işler beklenilenin altında kaldı. Bayram haftası, 50 günlük kapalı kaldıkları süreyi telafi edeceğini düşünen berberler, eski bayramlarda yaşadıkları yoğunluğu arıyor.



“Bu bayram beklediğimiz gibi olmadı”


Bu bayram haftasının bekledikleri gibi olmadığını söyleyen berber Eyüp Çetin, “Ülkemize, korona virüsün gelmesi sebebiyle ilk kapanan sektörlerden biri de bizdik. 50 gün sonra açtık ve ilk bir hafta işlerimiz güzeldi. Fakat bayramdan daha umutluyduk. Kapattığımız dönemi, bir nebze de olsa düzeltebiliriz diye düşünüyorduk ama böyle olmadı. Randevularımız azaldı. Daha önceki bayramlarda, sabah daha erken açıp akşam geç saatlere kadar çalışıyorduk. Bu bayram beklediğimiz gibi olmadı. Umarım her şey düzelir” şeklinde konuştu.

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