Muzaffer Bilazer: “Kazandığımız takdirde play-off için yine çok iddialı bir noktaya geliyoruz”

Lig'in 30. haftasında konuk edeceği Bodrumspor maçının hazırlıklarını sürdüren Boluspor'da Teknik Direktör Muzaffer Bilazer, “Yine dik durup, önümüzde Bodrumspor maçı var. Kazandığımız takdirde de play-off için yine çok iddialı bir noktaya geliyoruz” dedi.

Lig'in 29. haftasında evinde Samsunspor'a 5-1 mağlup olarak 2 haftalık galibiyet serisine son veren Boluspor, ligin 30. haftasında oynayacağı Bodrumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda oyuncu geçme, şut çalışmaları ve eksik görülen noktalara ağırlık veren Bolu temsilcisi, Bodrumspor mücadelesini kazanarak play-off mücadelesinde önemli bir yer edinmek istiyor. Bodurmspor'un önemli bir takım olduğunu vurgulayan Boluspor Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer, kazanmak için maça çıkacaklarını ifade etti.

“Kazandığımız takdirde play-off için yine çok iddialı bir noktaya geliyoruz”

Bodrumspor maçını kazandıkları taktirde play-off'ta iddialı bir noktaya geleceklerini ifade eden Boluspor Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer, “Biz Samsunspor maçı öncesinde 2'de 2 ile geldik. Samsunspor maçını kazanıp daha sonrasında bay geçerek 6'da 6 yapma şansımız varken Samsunspor maçında bunu kaçırmış olduk. Samsunspor maçına baktığımız zaman aslında bizim planlarımızın doğru başladığı, doğru ilerlediği bir maçta, ikinci yarıda takımın üzerine bir karanlık çöktü. Maalesef kaybettik. Samsunspor'a karşı çok üstün oynuyorduk. Kazansaydık, sadece puan olarak değil bizi mental olarak da yukarıya çeken bir maç olacaktı. Ama yine bizim için sorun değil. Yine dik durup, önümüzde Bodrumspor maçı var. Kazandığımız takdirde de puan sıralamasında Bodrum'un üstüne çıkıyoruz. Play-off için yine çok iddialı bir noktaya geliyoruz. Fikstür olarak avantajlarımız var ama maç içerisinde yaptığımız doğru işler var ama bunları biraz daha arttırmamız lazım” dedi.

“Kazanmamız gereken bir maç”

Bodrumspor'un önemli oyuncuları olduğuna dikkat çeken Bilazer, “Bodrumspor çok önemli bir takım. Çok önemli oyuncuları var. Geçen sene alt ligden gelen oyuncuların performanslarını oldukça yukarıya çeken bir takım. Devre arası önemli 2-3 tane oyuncu kattılar. Bunlara da doğru cevap vermemiz gerekiyor. Bodrumspor'un bu seneki başarısına saygı duyarak, saha içerisinde kendi doğrularımızı daha fazla yaparak, kazanmamız gereken bir maç. Kazanacağımızı da düşünüyorum” dedi.

“Tanju Çolak'ın kuşatıcı olması lazımdı”

Öte yandan Samsunspor maçının ardından saha içinde ve dışında meydana gelen olaylar sonrasında Boluspor camiasına eleştirilerde bulunan eksi Milli Futbolcu Tanju Çolak hakkında da açıklamalarda bulunan Muzaffer Bilazer, “Tanju Çolak bu ülke futbolu için önemli bir isim. Ama tabi kendi camiası adına konuşurken, Tanju Çolak gibi bir figürün daha kuşatıcı olması lazım. Samsunspor camiasının önemli bir figürüdür ama Türk futbolunun da önemli bir figürüdür. Biraz daha seçici ve kuşatıcı olması lazımdı. Tanju Çolak'ın bireysel yaklaşımıdır, bizim için doğru değildir, doğru bulmuyoruz. Yanlış buluyoruz. Ama dediğim gibi bunu da Türk futbol kamuoyu değerlendirmiştir. Tanju Çolak'ın kuşatıcı olması lazımdı” diye konuştu.