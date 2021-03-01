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Narven Termal çalışanlarının kayak keyfi

Bolu’nun önemli turizm merkezi Narven Termal Kasaba çalışanları düzenlenen kayak etkinliğinde keyifli anlar yaşadılar.

Bolu'nun önemli turizm merkezi Narven Termal Kasaba çalışanları düzenlenen kayak etkinliğinde keyifli anlar yaşadılar.


Bolu'nun Karacas beldesinde bulunan ve kentin önemli turizm merkezlerinden birisi olan Narven Termal Kasaba, çalışanları için kayak etkinliği düzenledi. Narven Termal Kasaba Villalar bölgesinde yer alan eğimli alanda düzenlenen etkinlikte Narven çalışanları kızak ve şambreller ile kayak yaptı. Kendileri için hazırlanan sucuk-ekmek ve ikramlıkların tadına da bakan çalışanlar etkinlik esnasında eğlenceli vakit geçirdiler.


Düzenlenen etkinlikle ilgili çok mutlu olduklarını ve eğlenceli vakit geçirdiklerini dile getiren çalışanlar, Narven A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ettiler.

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