Narven Termal Kasaba, kadın voleybolcuları ağırladı

Bolu'nun önemli turizm merkezi Narven Termal Kasaba, Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımını ağırladığı organizasyonda yeni transferlerin imza törenine de ev sahipliği yaptı.

Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımı, yeni sezon öncesinde Narven Termal Kasaba'da gerçekleştirilen imza töreni, akşam yemeği ve Macera Parkı organizasyonunda bir araya geldi.

Narven Termal Kasaba'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyona Bolu Belediyespor Kulübü Başkanı Sinan Barut, Sportif Direktör Faik Mert Dönmez, Baş Antrenör Salih Yergin başta olmak üzere, teknik ekip ve Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımı sporcuları katıldı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımıyla anlaşan Amerikalı voleybolcu Katherine Bell ve Brezilyalı voleybolcu Fernanda Davis Tome'nin imza töreni de Narven'de gerçekleştirildi. Törende konuşan Bolu Belediyespor Kulübü Başkanı Sinan Barut, “Yeni sezon hazırlıkları kapsamında takımımızı Katherine Bell ve Fernanda Davis Tome ile güçlendirdik. Hedefimiz başarılı olmak ve bir üst lige yükselmek” dedi.

İmza töreninin ardından Pançeta Et Restoran'da akşam yemeği yiyen Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımı, yemeğin ardından Narven Macera Parkı'nı deneyimledi. Macera Parkı'nda eğlence ve adrenalin dolu dakikalar yaşayan voleybolcular bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.