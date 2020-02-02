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Narven Termal Kasaba, yarıyıl tatilinde doldu taştı

Türkiye’nin en önemli turizm tesisleri arasında bulunan Narven Termal Kasaba, yarıyıl tatilini yüzde yüz doluluk oranı ile geride bıraktı.

Türkiye'nin en önemli turizm tesisleri arasında bulunan Narven Termal Kasaba, yarıyıl tatilini yüzde yüz doluluk oranı ile geride bıraktı.


Bolu'nun Karacasu beldesinde bulunan ve Türkiye'nin en önemli termal turizm merkezlerinden birisi haline gelen Narve Termal Kasaba, yarıyıl tatilinde tatilcilerin ilk tercih ettiği merkezlerden birisi oldu. Narven Termal Kasaba'da doluluk oranları yarıyıl tatili boyunca yüzde yüze ulaştı.


Yarıyıl tatili için aileleri ile birlikte Narven'i tercih eden tatilciler, bir tarafta termal suyun sıcaklığının tadını çıkartırken, diğer yandan da kar yağışı sonrası ortaya çıkan eşsiz güzellikler içerisinde hatıra fotoğrafı çektirdiler. Kartopu oynayan, kardan adam yapan, doğal parkurlarda kar yürüyüşü gerçekleştiren tatilciler, Narven'de keyif dolu bir tatil geçirdiler.

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