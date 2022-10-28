Narven Termal Kasaba'da “Çocuk Akademisi” kuruldu

Bolu'nun gözde termal turizm merkezi Narven Termal Kasaba'da konaklayan çocuklar için “Narven Termal Akademisi” kuruldu.

Bolu'nun en önemli termal turizm merkezlerinden birisi olan Narven Termal Kasaba'nın faaliyet ve hizmet alanlarına bir yenisini daha ekledi. Tesiste konaklayan 3-14 yaş arası çocuk misafirlere hizmet verecek ‘Narven Çocuk Akademisi' faaliyetlerine başladı.

Narven Çocuk Akademisi faaliyetleri hakkında bilgiler veren Narven A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Münir İpek, “Tesisimiz bünyesinde bir projemizi daha hayata geçirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Geleceğimizin mimarları çocuklarımız için hizmet verecek Narven Çocuk Akademisi'nde çocuk misafirlerimiz tatilleri boyunca hem eğlenceli vakit geçirecek hem de birçok alanda farklı kazanımlar elde edebilecek. Narven Çocuk Akademisi'nde çocuk tiyatrosundan oryantringe, minik şefler kursundan hovercrafta, ritim ve dans eğitiminden sokak oyunlarına, ebru kursundan ahşap boyama kursuna, jimnastik eğitiminden bisiklet eğitimine kadar birbirinden eğlenceli ve eğitici kurs ile aktiviteler yer alıyor. Misafirlerimiz isterlerse tesisimize geldiklerinde kurs ve aktivite alanlarını yerinde görerek ve uzman eğitmenlerden detaylı bilgi alarak çocuklarını tercih ettikleri kurslara kayıt ettirebilecek, isterlerse de iletişim kanallarımız üzerinden detaylı bilgiler alabilecek" dedi.

Narven Çocuk Akademisi'nin sadece bir aktivite alanı olmadığını ifade eden İpek, "Akademimiz, kendi alanlarında büyük başarılara imza atmış Aziz Sancar, Selçuk Bayraktar, Fatih Tutak ve Mete Gazoz gibi ülkemizin önemli değerlerinin yolunda ilerleyecek gelecek nesillerimizin keşfedilmesi ve doğru alanlara yönlendirilebilmesi noktasında rol oynamayı hedeflemektedir. Alanında uzman eğitmen kadrosundan oluşan ekibimiz bu hedefle akademiye katılan her misafirimiz ile birebir ilgilenecek ve program sonunda çocuk misafirlerimizin yetenek ve yönelimleri ile ilgili ailelerimize paylaşımlarda bulunacak" diye konuştu.

Narven Çocuk Akademisi, haftanın 7 günü Narven Termal Kasaba'da çocuk misafirler için faaliyet gösterecek.