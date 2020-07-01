İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Narven Termal Kasaba'dan off road tutkunlarına müjde

Türkiye ve Bolu’nun önemli turizm tesisleri arasında yer alan Narven Termal Kasaba, off road aktivitesiyle misafirlerine keyifli anlar yaşatıyor.

Türkiye ve Bolu'nun önemli turizm tesisleri arasında yer alan Narven Termal Kasaba, off road aktivitesiyle misafirlerine keyifli anlar yaşatıyor.


Bolu'nun Karacasu beldesinde bulunan ve Türkiye'nin önemli termal turizm merkezlerinden birisi haline gelen Narven Termal Kasaba, macera tutkunu misafirleri için off-road aktivitesini hizmete soktu. Uzun ve kısa parkur olarak misafirlerin beğenisine sunulan aktivite gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak uzman rehberler eşliğinde gerçekleştiriliyor. Korona virüs salgınının yayılma hızının düşmesi sonrasında normalleşme süreci çerçevesinde alınan önlemlerle birlikte faaliyetlerine tekrar başlayan Narven, eşsiz doğası ve şifalı suları ile tatilcilerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.