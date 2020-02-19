İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Narven'de 2020 yılı terfi töreni gerçekleştirildi

Narven Akademi tarafından Narven A.

Ş. bünyesinde faaliyet gösteren departmanlarda görev yapan çalışanlar için 2020 yılı terfi töreni gerçekleştirildi.


Narven Akademi tarafından gerçekleştirilen 2020 yılı terfi töreni Narven A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Recep Aydoğanlı'nın açılış konuşması ile başladı. Göstermiş oldukları başarı için ve projeye katmış oldukları değer için terfi alan çalışma arkadaşları başta olmak üzere tüm Narven çalışanlarına teşekkür eden ve kendilerini tebrik eden Aydoğanlı, “Narven olarak 4. yılımıza giriyoruz ve sizler sayesinde misafirlerimize her geçen gün daha kaliteli ve güler yüzlü hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de sizler sayesinde Narven çatısı yükselmeye ve büyümeye devam edecek” dedi.


Terfi töreni Genel Müdürlük, İşletme Müdürlüğü ve Satış Müdürlüğü'ne bağlı departmanlarda görev yapan ve terfi alan çalışanlara ödüllerinin takdim edilmesi, pasta kesimi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.