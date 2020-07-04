İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Narven'de, “Kendin pişir, kendin ye” konsepti başladı

Narven Termal Kasaba bünyesinde hizmet veren Pançeta Et Restoranı, "Mangalda ustayım" diyenler için "Kendin pişir, kendin ye" konseptini hayata geçirdi.

Narven Termal Kasaba bünyesinde hizmet veren Pançeta Et Restoranı, "Mangalda ustayım" diyenler için "Kendin pişir, kendin ye" konseptini hayata geçirdi.


Bolu'da, yeşillikler içinde bahçesi, açık havada yemek isteyen misafirler için özel hazırlanmış kamelyaları, modern ve geleneksel mimarinin buluştuğu ve sosyal mesafeye uygun şekilde hazırlanmış ferah kapalı mekanı ile Narven bünyesinde hizmetlerine devam eden Pançeta Et Restoranı, "Kendin pişir, kendin ye" konseptini de misafirlerinin tercihine sunmaya başladı.


Özel tekniklerle pişirilmiş birbirinden lezzetli et sunumlarının servis edildiği Pançeta Et Restoranı'nda doğal ürünlerle hazırlanmış kahvaltı sunumları, semaverde sunulan çay servisinin yanı sıra Bolu Mutfağının geleneksel lezzetleri de misafirlerin beğenisine sunuluyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.