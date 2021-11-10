Narven'de motivasyon birlikteliği programı yapıldı

Bolu'da, Narven Termal Kasaba Satış Müdürlüğü çalışanlarına yönelik düzenlenen ‘Motivasyon Birlikteliği Programı'na 6 bölgenin 61 satış personeli katıldı.

Bolu'nun Karacasu beldesinde bulunan ve kentin önemli turizm merkezlerinden birisi haline gelen Narven Termal Kasaba'da, Satış Müdürlüğü çalışanlarına yönelik 3 gün süren ‘Motivasyon Birlikteliği Programı' düzenlendi. Narven A.Ş. Satış Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 6 bölgenin 61 satış personeli katıldığı programda çalışanlara çeşitli eğitimler verildi.

Program, Narven A.Ş. Satış Müdürlüğü Oryantasyon, Süreçler ve İç Bilgilendirme Eğitimleri ile birlikte İşletme Müdürü İbrahim Yüksel'in tesisin genel işletme durumu hakkında satış ekibine bilgiler vermesi ile başladı. Eğitimlerin ardından satış ekibi, Akademi Atak eğitmenleri tarafından İletişim ve Takım Çalışması konuları üzerine hazırlanan eğitsel oyunları oynadı. Eğitim programının son gününde Narven A.Ş. Satış Müdürlüğü yöneticileri tarafından hazırlanan Tesis Tanıtımı, Satış Yöntemleri (Demo), Satış Yöntemleri (Tur), Müşteri Karşılama ve Ağırlama, Maket Tanıtımı, Fiyat Açma ve Masa Tanıtımı eğitimleri gerçekleştirildi.

Programın son bölümünde Narven A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Recep Aydoğanlı, her geçen büyüyen bir aile olduklarını, satış ekibinin performansından dolayı yaşadığı mutluluğu ve önümüzdeki süreçte de başarılarının yükselerek devam edeceğine yürekten inandığını ifade etti.

Yıl içerisinde Hisseli Gayrimenkul satışlarında başarılı olan çalışanlara başarı belgeleri ve hediyelerinin verildiği program hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.