Narven'de terfi töreni düzenlendi

Ş. bünyesinde faaliyet gösteren departmanlarda görev yapan çalışanlar için "2023 Yılı 1. Dönem Terfi Töreni" gerçekleştirildi.

Törene Narven Termal Kasaba'da farklı birimlerde görev yapan çalışanlar ile birlikte birim ve departman yöneticileri katıldı. Törenin başında Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören, terfi alan çalışanlara ödüllerinin takdim edilmesi, pasta kesimi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.