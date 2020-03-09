İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Narvenli kadınlar, Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutladı

Narven A.

Ş. bünyesinde çalışan tüm kadın çalışanlar için Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi.


Narven Termal Kasaba Açık Büfe Restoran'da düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamasında kadın çalışanlara karanfil verildi. Kadınlar Gününde hatırlanmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren çalışanlar, düzenlenen etkinlik ve çiçek için Ş. İnsan Kaynakları Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ettiler. Kendileri için hazırlanan ikramlıkların tadına da bakan kadın çalışanlar etkinlik sonrası hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.